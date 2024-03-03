CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da halka hitap ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla mitinginde halka hitap ediyor...

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Sevgili Muğlalılar, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bizim gönlümüz Muğla'dan hiç ayrılmadı. Bunun için hamdolsun her hizmette mührümüz var, damgamız var. Fırsat buldukça Marmaris'teki devlet misafirhanesinde dinlenmeye çalışan kardeşiniz olarak kendimi fahri Muğlalı olarak görüyorum. Muğla'daki oy oranlarımız için tüm Muğlalılara teşekkür ediyorum. Bu oy oranları Muğla ile aramızdaki sevgi derinliğini göstermekten çok uzak.

Demokrasi ve kalkınma atılımların meyvesini, ülkemizi 21 yılda 3 kat büyüterek, insanımızın özgüvenini artırarak aldık. Kimseyi ötekileştirmedik. Her kesimden vatandaşımızı kucakladık, hizmet ettik. Muğla Yörüklerinin ve Türkmenlerinin mağduriyetlerini iz ortadan kaldırdık. Kürt kardeşlerimizin hakkını biz savunduk.

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Biz bu ülkeyi 81 milyonun tamamı ile kucakladık. Sanayisi ile, ticareti ile, turizmi ile her alanda üreten insanımızı destekleyip teşvik ettik. Altyapısı gelişen, potansiyeli harekete geçen Türkiye'nin bereketinin en yakın şahidi Muğla'mızdır. Çeyrek asır önceki Muğla ile bugünkü Muğla'yı yan yana koyun, arada büyük fark göreceksiniz.

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