Canlı canlı boğulan Kovid-19 hastalarını gören, maskesini bir daha hiç çıkarmaz

Hastane yönetiminin de oluruyla yoğun bakım ünitelerini Kovid-19 yoğun bakım ünitesine çeviren cerrahlar, 2 aydır Kovid-19 hastalarına hizmet veriyor.

Yatarken bile takarlar

Vatandaşlardan, hem kendi sağlıkları hem de sağlık çalışanlarına virüsle mücadele yardımcı olmak için maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere tedbirlere eksiksiz uymasını ve düğün, cenaze gibi kalabalık merasimlere katılmamalarını isteyen Kalp Damar Cerrahisi Servisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, çok yoğun tempoda çalışan sağlık çalışanlarının tükenmişlik sendromu yaşamaya başladığını söyledi. Kaygın, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlar, yoğun bakımda Kovid-19 hastalarının hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi ve çektikleri ızdırabı görse, yatarken bile maske takar. Hastaların yoğun bakım yaş ortalaması da 60'tan 30'lara düştü. 'Bana bir şey olmaz' mentalitesiyle bu hastalığı yenemeyiz."

Yaşananlar çok acı

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Özgür Dağ ise yoğun bakımda yaşananları "Hasta canlı canlı boğulduğunu hissediyor. İnsanlar o sahneyi görse bir daha maskesini hiç çıkarmaz” sözleriyle anlattı. Kalp Damar Cerrahı Uzman Dr. Işıl Dayı ise şöyle konuştu: "Yüzümüzde maske izleri kalıyor. Koruyucu ekipmanla hareket etmesi ve saatlerce çalışmak da çok zor. Halkımızdan ricamız maskelerini takıp sosyal mesafeye dikkat etmesi. Annemi ve babamı göremiyorum, izole yaşantımız var. Yoğun bakımda insanların göz göre göre nefes alamaması ve bizim onlara bütün tıbbı müdahaleyi yapmamıza rağmen bu durumlarına engel olamamak çok acı."