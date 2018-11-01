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'Canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen PKK'lı enselendi

Türkiye'ye geçtiği belirlenen PKK/ YPG üyesi 1 terörist Gaziantep'te enselendi.

01 Kasım 2018 Perşembe 09:23
'Canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen PKK'lı enselendi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen H.M.'nin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, Gaziantep'te saklandığı evde operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan terörist, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 09:23
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. PKK

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