'Canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen PKK'lı enselendi
Türkiye'ye geçtiği belirlenen PKK/ YPG üyesi 1 terörist Gaziantep'te enselendi.01 Kasım 2018 Perşembe 09:23
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu terör örgütü PKK/ YPG kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinde 'canlı bomba' eğitimi aldığı belirlenen H.M.'nin yasadışı yollarla Türkiye'ye geçtiği bilgisini aldı. Takibe alınan terörist, Gaziantep'te saklandığı evde operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan terörist, Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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