Canları yerine evlerini tercih ettiler

Riskin büyüklüğüne rağmen, vatandaşlar orta ve ağır hasarlı olduğu tespit edilen evlerini, depreme dayanıklı evler ile değiştirmekte oldukça isteksiz davrandı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Erdoğan Bayraktar, Kayabaşı’nda uyguladığı deprem dönüşüm projesinden faydalanmak için sadece 24 vatandaşın başvurduğunu açıkladı. Bayraktar, TOKİ’nin 2008 yılı hesaplarının TBMM KİT Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında bilgi verirken, dönüşüm projesi için 24 kişinin başvurduğunu, ancak sadece 13 kişinin konut aldığını söyledi. Ekspertiz değerleme çalışmaları sonucunda her hak sahibine ait gayrimenkul bedeli, alınacak konutun bedelinden fazla ise, fazla bedel kendisine her yıl bir defa olmak üzere ve memur maaş artış oranınca güncellenerek 5 yılda ödenecekti. Hak sahiplerine verilecek konutların şerefiyeli konut bedellerinin ödenmesi için 156 ay (13 yıl) vade uygulanacaktı. TOKİ, Kayabaşı’nda, özel sektör ile birlikte 60-65 bin konuttan oluşan “çevreye duyarlı ve sürdürülebilir şehir” kurmak amacıyla projeler uyguluyor.