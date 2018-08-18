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Çanlar Netanyahu için çalıyor! Sorgulandı...

Terör devleti İsrail'in katil Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail telefon şirketine yüz milyonlarca dolar haksız kazanç sağlayacak düzenlemeler için sorgulandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:11
Çanlar Netanyahu için çalıyor! Sorgulandı...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması büyüyor.

Netenyahu bu kez de, İsrail telefon şirketine yüz milyonlarca dolar haksız kazanç sağlayacak düzenlemeler için sorgulandı.

Netanyahu'nun konutu önünde yolsuzlukla ilgili protesto gösterileri devam ederken, konuta 2 polis aracı geldi.

Emniyet yetkilileri, Netanyahu'yu İsrail Telekom Şirketi'ne ilişkin yolsuzluk dosyası kapsamında sorguladı.

REDDEDİYOR

Aynı soruşturmada Netanyahu'ya oldukça yakın olduğu bilinen 2 yetkili tutuklanmıştı.

Bu kişilerin tutuklanmalarının ardından itirafçı oldukları, Netanyahu'nun da bu yeni bilgiler üzerine sorgulandığı belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu ise konuya ilişkin suçlamaları reddediyor.

Kaynak: TRT Haber

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:11
  1. Binyamin Netanyahu
  2. israil
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