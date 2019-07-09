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Cankurtaran, gölete giren Suriyeli genci boğulmaktan son anda kurtardı

Kayseri’de bulunan Harikalar Diyarı içerisindeki Sukay Parkta kaçak olarak gölete giren Suriyeli genç; Büyükşehir Belediyesi Spor A.

09 Temmuz 2019 Salı 17:14
Cankurtaran, gölete giren Suriyeli genci boğulmaktan son anda kurtardı

Kayseri’de bulunan Harikalar Diyarı içerisindeki Sukay Parkta kaçak olarak gölete giren Suriyeli genç; Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.’de görevli cankurtaran tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu İbrahim A. (18), Sukay Park içerisinde bulunan gölete izinsiz olarak girdi. İbrahim A.’nın suya battığını gören Spor A.Ş.’de görevli Su Kayağı Eğitmeni ve Cankurtaran Salih Ulusoy, o bölgeye hareket etti. Suya dalarak 2 buçuk metre derinlikte İbrahim A.’ya ulaşan Ulusoy, genci dışarı çıkardı. Bilinci kapalı olan İbrahim A., yetkililerce yapılan ilk müdahale ile hayata geri döndürüldü. Olay anını anlatan Cankurtaran Salih Ulusoy; "Su kayağı öğrencilerimiz kaymaya başlamıştı. Onlar kayarken bize birinin boğulduğunu söylediler. Duyar duymaz tekneye atladık, olay yerine gittik. Gördüğümde çocuk, dipteydi. Hemen atladım, dipten kucaklayarak aldım. Çıkarttığımızda bilinci yerinde değildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, gelen ilk yardım ekibine teslim ettik. Vatandaşımızı kurtarmış olduk" dedi. Sukay Park içerisinde bulunan gölete girmenin tehlikeli olduğunu ve çevresinde vatandaşları uyaran tabelaların bulunduğunu aktaran Ulusoy, vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Ulusoy; "Girilmesinin tehlikeli olduğunu anlatan uyarı tabelaları var. Buna rağmen kaçak bir şekilde girmişler" şeklinde konuştu.



"İçim içime sığmıyor"


Bir can kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirten Ulusoy; "Farklı bir duygu. Anlatamayabilirim, içim içime sığmıyor. O ana bir şey olacak diye çok korktum ama nefes aldığını hissettikten sonra çok mutlu oldum. Buraya girmek tehlikeli. Derinlik de 2 metreden daha derin olunca ayağını sokmak bile yüzme bilmeyenler için tehlikeli. Mümkün olduğunca vatandaşlarımız yarılara duyarlı olsun" ifadelerini kullandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:14
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