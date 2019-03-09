Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı Adana’da Cankur ekipleri,küçük çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkara bildi.

Adana’da Cankur ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek çıkardı. Adana’da parmağına metal parça sıkışan erkek çocuğun yardımına Cankur ekipleri koştu. Parmağına metal parça sıkışan Burhan Eren isimli çocuk Yeni Şehir Hastanesine getirildi. Hastaneye gelen itfaiye Arama Kurtarma (Cankur) ekipleri, çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı keserek müdahale etti. Küçük çocuk, parmağına pansuman yapılmasının ardından taburcu edildi.

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