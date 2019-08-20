Cankul: "Yalan ve iftiralar için hukukî yollara başvuracağım"

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, sosyal medya üzerinden kendisi ve belediyesi hakkında hakaret ve iftirada bulunanlara hukukî yoldan hesap soracağını beyan etti. Başkan Cankul, hakkında bilgi ve belge bulunanların bu belgeleri Cumhuriyet Savcılığına teslim etmelerini istedi.

Başkan Cankul yayımladığı açıklamasında şunları açıkladı. "2009 yılından bu yana ilçemizde siz değerli hemşehrilerimin teveccühü, Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Belediye Başkanlığı yapmaktayım. Aynı zamanda olumlu ya da olumsuz tüm eleştirilere değer vererek hizmet kalitemizi arttırmayı vizyon edindik. Buna rağmen son bir buçuk yıldır başta şahsım olmak üzere belediyemize ve belediye personelimize hakarete varan, tamamen yalan, aslı astarı olmayan, kişi ve kişiler tarafından paylaşımlar yapıldığı hepinizin malumudur. Belediyecilikten haberi olmayan, toplum nezdinde hiçbir vasfı olmayan, devletin resmi belgelerini, gayr-i meşru amaçları için kullanan ve hatta şehrimizde yaşamayan, sözde kendilerini devlet gibi lanse etmeye çalışan, sözüm ona Kepsut sevdalıları, halkımızı bölmeye, kutuplaştırmaya çalışmaktadırlar" dedi.

"Yalan ve iftiralar için hukuki yollara başvuracağım"

Cankul açıklamasının devamında, "Alkol masalarında, birbirlerine vaatlerde bulunarak organize olan bu kişiler şahsım ve belediyemiz adına hakaret ve iftiralarda bulunarak güya sorular yönetmektedirler. Amaçları, attıkları yalan ve iftiraları kanıtlamak ise; hiç gecikmeden Kepsutlu hemşehrilerimi kutuplaştırmadan hukuk yoluna başvurarak, ellerinde bilgi ve belgeleri Kepsut Cumhuriyet Savcılığına teslim etmeleri kendi menfaatlerinedir. Aksi takdirde bizim başlattığımız hukuk sürecinde tüm halkımıza hesap vermek zorunda kalacaklardır. Oturdukları yerden, klavye delikanlılığı haricinde hiçbir vasfı olmayan bu şahıslara hukuk dışında hiçbir cevabım olmayacağı gibi, bundan sonraki süreçte tüm hukuk yolları ile gereken cevap verilecektir. Dün birlikte planladık, bu gün birlikte çalışıyoruz, yarın geleceğimizi birlikte yaşayacağız" şeklinde açıklama yayımladı.