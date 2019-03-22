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Çankırı’ya 48 ambulans müjdesi

Çankırı’da acil hizmetler kapsamında envantere eklenen 4 aracın anahtar teslim töreni yapıldı.

22 Mart 2019 Cuma 18:42
Çankırı’ya 48 ambulans müjdesi

Çankırı’da acil hizmetler kapsamında envantere eklenen 4 aracın anahtar teslim töreni yapıldı. Törende AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu 2020 yılında Çankırı’daki ambulans sayısının 48 olacağını müjdeledi.


İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Hüseyin Keskin anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, "İlimize tahsis edilmiş 4 yeni aracımız var. Bunların 3’ü 4x4 ambulans ve diğeri de UMKE aracı şeklinde devam eden süreçte ilimize yine tahsisi yapılmış alımı tamamlanmak üzere olan 9 aracımız daha olacak. Bu anlamda vekillerimize desteklerinde dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde sağlık alanında gelinen noktalar hepimizin malumu. Acil sağlık hizmetleri de bu anlamda öncü sağlık hizmetlerimizden birisi. Zaten vatandaşlarımız bunu günlük hayatında gözlemleyebiliyorlar. Bu tür hizmetlerin verilmesi teknik ekipmanla oluyor. Bu anlamda bu araçların ve gelecek araçların tahsisi çok önemli. Yalnız takdir edersiniz ki ekipman sağlamakla teknik imkan sağlamakla hizmet kalitesini artırmak mümkün değil. Bu anlamda bu kıymetli çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Personelimizin özverili çalışmaları olmazsa bu araçlar sadece görsellikten ibaret olacak ama onların gerçekten özverili gayretli çalışmaları bizim bu anlamda ciddi yol kat etmemize katkı sağlıyor. Bugün ilginç de bir tesadüf oldu. Bugün aynı zamanda acil tıp teknisyenlerinin günü ambulansta çalışan personellerimizin günü. Bu vesileyle arkadaşlarımızın gününü kutluyorum" dedi.


AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Bugün sağlık il müdürlüğümüzün orta Çerkeş ve Şabanözü ilçelerimize kazandıracağı 4x4 dediğimiz her hava koşulunda hizmet edebilecek gerçekten insanımıza sağlık hizmetleri hususunda en güzel hizmetleri yapacak hem ekipman hem araç ve doktorlarımızla bu sağlık ordusu halkımızın sağlığını önleyici ve tedavi edici sağlık politikalarıyla güzel işlere imza atan başta doktorlarımız ve bütün sağlık çalışanlarımız olmak üzere Sağlık İl Müdürlüğümüze bu çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Son 3 ambulansımızın da inşallah vatandaşımıza en güzel hizmetleri ortaya koyacağını ve 200 yılında sadece 9 olan ambulans sayısının 2010 yılında 19’a inşallah 2020 yılı başında ise 48’e ulaşacağını müjdelemiş olalım. İnşallah 400 yataklı yeni devlet hastanemizle biz sağlık hizmetlerinde çağdaş, modern ve konforlu gerçekten insanımızı rahat ettirecek ve branş uzmanlıklarının tümünün insanlarımıza hizmet edebildiği en güzel yaklaşımları beraberce burada bulunan bütün arkadaşlarımızın katkılarıyla Çankırımıza kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.


Karatekin Parkı’nda yapılan programa Çankırı AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, AK Parti Grup Başkanevekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, Çankırı İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Hüseyin Keskin katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:42
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