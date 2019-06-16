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Çankırı'daki sağanak

Valilik:- "Bazı sosyal medya hesaplarında Kızılırmak ilçesinde dün gece saatlerinde aşırı yağış sonucu oluşan su baskınlarında, ilçe merkezinde tarım işinde çalışmak için bulunan Şanlıurfalı 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıpların olduğu şeklinde gerçekleri yansıtmayan ifadeler kullanılmıştır"

16 Haziran 2019 Pazar 17:24
Çankırı'daki sağanak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliğince, Kızılırmak ilçesinde aşırı yağış sonucu oluşan su baskınlarında Şanlıurfalı 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıpların olduğu yönünde sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında, Kızılırmak ilçesinde dün gece aşırı yağış sonucu oluşan su baskınlarında, ilçe merkezinde tarım işinde çalışmak için bulunan Şanlıurfalı 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıpların olduğu şeklinde gerçekleri yansıtmayan ifadeler kullanıldığı belirtildi.

Dün gece meydana gelen olayda, Şanlıurfalı mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların zarar gördüğü aktarılan açıklamada, Valilik koordinesinde Kızılırmak Kaymakamlığı, AFAD ve diğer kurumlarla olaya müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada, çadırları zarar gören vatandaşlar için Çankırı Valiliğince AFAD Başkanlığı aracılığıyla bölgeye 30 çadır gönderilerek kurulumuna başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yağışların devam etmesi ihtimaline karşı Valiliğimizin talimatıyla ilçe spor salonu vatandaşlarımızın barınmaları için hazır hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan vatandaşlarımız için Çankırı Kızılay Şube Başkanlığı tarafından 3 gün boyunca 500 kişiye sıcak yemek verilecektir. Resmi makamlardan yapılan açıklamalara dayandırılmayan bu tür paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmemeleri gerektiği, bu ve benzeri paylaşımları yapanlar hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:24
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  4. Şanlıurfa
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