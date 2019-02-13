Çankırı'daki deprem

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 9 evin hafif hasar gördüğü tespit edildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince depremin merkez üssü olan Derebayındır ve Ortabayındır köyünde hasar tespit çalışması yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 9 evin hafif hasarlı olduğu tespit edildi. Ekiplerce ilçe genelinde hasar tespit çalışması devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), dün akşam, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.