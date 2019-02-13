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Çankırı'daki deprem

13 Şubat 2019 Çarşamba 20:06
Çankırı'daki deprem

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında 9 evin hafif hasar gördüğü tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince depremin merkez üssü olan Derebayındır ve Ortabayındır köyünde hasar tespit çalışması yapıldı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda 9 evin hafif hasarlı olduğu tespit edildi.

Ekiplerce ilçe genelinde hasar tespit çalışması devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), dün akşam, internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.14'de merkez üssü Çankırı'nın Orta ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedilmişti.


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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:06
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