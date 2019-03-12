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Çankırı'da yangın

12 Mart 2019 Salı 19:35
Çankırı'da yangın

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Hasakça köyünde Mustafa Türk'e ait evin odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğun yanındaki evi de sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çankırı Belediyesi ve Yapraklı Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile vatandaşların çalışmaları sonucunda yangın yandaki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayda, yangın çıkan ev ise kullanılamaz hale geldi.

Hasakça Köyü Muhtarı Kazım Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev sahibi Mustafa Türk'ün vefat etmesinin ardından evde çocuklarının yaşadığını söyledi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığını belirten Türk, "Yangın haberini ilk aldığımda anons ederek vatandaşlara duyurdum. İlk olarak vatandaşlarla yangına müdahale ettik. Daha sonra itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle yangın kontrol altına alındı." dedi.

Türk, yangında can kaybının yaşanmadığını, evin kullanılamaz hale geldiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 19:35
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