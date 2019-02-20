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Çankırı’da TYP istihdamı 1473 kişiye ulaştı

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğünün Çankırı Karatekin Üniversitesi Genel sekreteri Ali Sarıca ve Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım ile yürütülecek olan Toplum Yararına Program (TYP) projeleri için protokol imzalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
Çankırı’da TYP istihdamı 1473 kişiye ulaştı

Çankırı Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürlüğünün Çankırı Karatekin Üniversitesi Genel sekreteri Ali Sarıca ve Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım ile yürütülecek olan Toplum Yararına Program (TYP) projeleri için protokol imzalandı.


Geçen hafta yoğun bir katılım ile başvuru süreci tamamlanan Toplum Yararına Programlar için Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen noter kurası ile, programlarda görev alacak çalışanların isimleri belirlendi. Çankırı Karatekin Üniversitesi için 30, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü için 19 olmak üzere belirlenen 30 kişinin 1 Mart tarihinde işbaşı yapacağı belirtildi. Toplum yararına program 6 ay sürecek katılımcılara program süresince asgari ücret tutarında ödeme yapılacak. Ayrıca kişilerin vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.


Çankırı İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Toplum Yararına Programlar, bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla, özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek, işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından çeşitli zamanlarda uygulanıyor. İlimiz genelinde, 2019 yılbaşından bu yana hayata geçirilen Toplum Yararına Programlar ile gelir elde eden çalışan sayısı 1473 kişiye ulaştı” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:05
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