Çankırı'da trenin altında kalan kişi öldü

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yük treninin altında kalan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'den Karabük istikametine giden 23223 sefer sayılı yük treninin makinisti, Eldivan Kavşağı mevkisinde ses duyması üzerine treni durdurdu.

Trenin altında bir kişinin hareketsiz yattığını gören makinist, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yabancı uyruklu Fazıl Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı.