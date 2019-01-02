Çankırı'da trafik kazası: 4 yaralı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bahri Kaya idaresindeki 06 AVR 52 plakalı otomobil, Çankırı-Kastamonu yolu Ayan mevkisinde refüjü aşarak karşı şeritten gelen Özcan Kalay yönetimindeki 18 T 0119 plakalı taksiye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen taksinin sürücüsü ile araçta bulunan oğulları Özkan ve Mesut Kalay'ın yanı sıra diğer sürücü Kaya yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.