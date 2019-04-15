Çankırı’da trafik kazası: 1 ölü Çankırı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çankırı’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı-Kastamonu yolu Köprülü Kavşak mevkiinde Yalçın Ç. idaresindeki 18 AAE 100 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan İsmail Kara’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atarak karşı şeride düşen Kara ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan İsmail Kara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay esnasında Çankırı-Kastamonu yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerinde polis ekipleri incelemelerini tamamladıktan sonra yolu trafiğe açtı. Araç sürücüsü Yalçın Ç. gözaltına alındı.

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