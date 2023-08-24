Çankırı'da 'Şapka Devrimi' kutlandı: 'Müftü Panama şapkası taktı'

Çankırı'da, Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü, törenle kutlandı. Atatürk'ün Çankırı ziyareti öncesinde yaşanan şapka bulma telaşının hikayesi...

Atarük'ün Çankırı ziyaretinde neler olmuştu?

Sözcü18.com yazarı Metin Yılmaz'ın Atatürk'ün Çankırı ziyaretine ilişkin yazısından dikkat çeken bir bölüm:

Atatürk ilk kez 23 Ağustos 1925 günü Çankırı'ya geldi. Aynı gün, öğleden sonra Çankırı üzerinden Kastamonu'ya geçti.

Atatürk, Kalecik'in Çandır Hanı'na geldiğinde dönemin Çankırı Valisi Cemil Bey, Çankırı milletvekilleri Talat (Onay), Ziya (İsfendiyaroğlu) ve Rıfat (Ünür) Beyler, Çankırı Belediye Başkanı Cemal Bey ve Çankırı'nın ileri gelenleri tarafından karşılanır.

ANKARA'DAN ACİL ŞAPKA TEMİNİ

Atatürk yurt gezilerinde ilk kez bir heyeti başında Panama şapkası ile selamlar. Ardından da Çankırı heyetine “Karşılamada niçin şapka giymediniz?" diye çıkışır. Kalabalık sükût edince, emir mahiyetinde “Kastamonu dönüşümde sizleri şapkalarınızla görmek isterim...” der.

Cumhuriyetin ilk Çankırı Müftüsü Ata Efendi'den hatıralarını dinleyen, o dönem öğretmen olan (Çankırı'nın Cumhuriyet dönemi 2. Müftüsü) Nami Efendi bugüne kadar hiçbir yerde yazılmayan şu bilgileri nakleder:

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Atatürk'ün şapka emri üzerine Çankırı heyetinde önce büyük bir tedirginlik, sonra da telaşe yaşanır...

Hızlı istişare neticesi "Ankara'dan bulunabildiği kadar acil şapka temini için" bir ekip görevlendirilir. Hemen Ankara'ya hareket eden “Çankırı şapka temin ekibi” şimdiki Samanpazarı Çıkrıkçılar Yokuşu'nun gayri Müslim esnafından Panama'sına, Kanada'sına bakmadan bulduğu bütün şapkaları adeta silip süpürerek satın alıp Çankırı'ya döner.

MÜFTÜ PANAMA MODELİ ŞAPKA TAKAR

Atatürk 31 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu ziyaretini tamamlayıp saat 17:00 sularında Çankırı'ya ulaşır. Çankırı'ya gelişinde Atatürk'ü karşılayan memurların ve esnafların başında Ankara'dan alel acele alınan “eğreti duran” şapkalar vardır. Müftü Ata Efendi de sarığını çıkartıp başına Panama modeli şapka giymiş, bunun üzerine Atatürk'ün, “Müftü Efendi ben din adamları için bu istekte bulunmamıştım!” ikazına muhatap olmuştur.

Atatürk'ün şehri ziyaret edişi ve 'Şapka Devrimi'nin 98'inci yıl dönümü nedeniyle Çankırı Atatürk Anıtı'nın önünde tören düzenlendi. Törene Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Program, sporcu grubunun Vali Taşolar'a Türk bayrağı teslim etmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün Çankırılılara yaptığı konuşma okundu.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk'ün büyük bir zihniyet devrimi yaptığını belirterek, "Tarihimize baktığımızda şan, şöhret, onur, güçten bahsederiz. Lakin biz Türk milletine en çok yakışan hür, bağımsız ve özgür yaşamayı tercih etmemizdir. İşte bu bağımsızlık yolunda, istiklal yolunun ve Şapka İnkılabı'nın önemli noktalarından birisi de gururla söylüyorum, memleketimiz Çankırı'dır. Bu toprakların evlatları, yarenleri her daim milli egemenlik, bağımsızlık ve demokrasi hareketinin destekçisi olmuştur" dedi.

Anıt alanındaki programın ardından, Ahmet Mecbur Efendi Bilim ve Sanat Merkezi'nde Atatürk'ün kaldığı oda ziyaret edildi. Vali Taşolar, anı defterini imzaladı. İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Nusret Acar, konuklara, Atatürk'ün Çankırı'ya gelişi ve kaldığı oda hakkında bilgi verdi. Program Atatürk fotoğrafları sergisinin gezilmesi ile sona erdi.