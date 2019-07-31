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Çankırı’da kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri trafik kurallarını ihlali eden sürücülere cezai işlem uyguladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:33
Çankırı’da kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri trafik kurallarını ihlali eden sürücülere cezai işlem uyguladı.


Çankırı’nın çeşitli bölgelerinde yapılan uygulamalar kapsamında kask takmayan motosiklet sürücüleri , emniyet kemeri takmayan araç sürücülerini uyararak ceza kesti. Yapılan uygulama esnasında motosikletli Yunus ekipleri ise trafik ekipleri ile birlikte hareket ederek durdurulan araçlarda arama yaptı. Uygulamada,30 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, sürücüler kural ihlali yapmamaları konusunda uyarıldılar.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:33
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