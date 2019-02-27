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Çankırı’da kumar operasyonu

Çankırı’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet otomatik, bir adet yarı otomatik kumar makinesi ele geçirildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:51
Çankırı’da kumar operasyonu

Çankırı’da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 adet otomatik, bir adet yarı otomatik kumar makinesi ele geçirildi.


Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ilgaz ilçesinde umuma açık yerlerde kazanç kastıyla makinelerin bulunduğu ve kullanıldığı bilgisinin ulaşması sonucunda Asayiş Şube ekipleri ve Ilgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K. isimli iş yerinde kazanç amacıyla kar ve zararın talihe bağlı olduğu sigara, oyun, menfaat temin eden 3 adet otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun makineleri ele geçirildi.


Ilgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:51
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