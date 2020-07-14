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Korona Virüs

Çankırı'da koronavirüs alarmı! Bir köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Dumanlı köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 09:08:00 -
Çankırı'da koronavirüs alarmı! Bir köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Dumanlı köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina uygulanacağı bildirildi.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı kaydedildi.

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