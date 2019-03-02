0553 313 94 23

Çankırı’da “Kodlanıyoruz” semineri

Çankırı Belediyesi, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi konferans salonunda “Kodlanıyoruz” konulu seminere ev sahipliği yaptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 15:35
Çankırı’da “Kodlanıyoruz” semineri

Çankırı Belediyesi, Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezi konferans salonunda “Kodlanıyoruz” konulu seminere ev sahipliği yaptı.


GİMDES Hanımlar Kurulu Çankırı Temsilcisi Gıda Mühendisi Nida Nur Mercan’ın anlatımı ile gerçekleştirilen seminere çok sayıda kadın katıldı. Çankırı Belediyesi, gıda ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar hangi süreçlerden geçtiğini, sağlıklı, güvenli ve kaliteli gıda üretilmesi, gıda maddelerinin raf ömrünün uzatılarak satışta kalabilmesi için hangi maddeler kullanıldığı hakkında bilinçlendirme semineri düzenledi. Gıda Mühendisi Nida Nur Mercan, “Kodlanıyoruz!” başlığı altında gıda ambalajlarındaki e kodları ve e kodlu katkı maddeleri hakkında bilgiler verdi. Mercan, endüstriyel gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin kısaltmalarını ifade eden kodların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden söz etti. Kadınlara yönelik düzenlenen seminerde katılımcıların merak ettiği sorular da yanıtlandı. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Evimize giren, bizim ve en önemlisi de çocuklarımızın sağlığını olumsuz etkileyen gıda katkı maddelerinin neler olduğu konusunda kadınları bilinçlendirmek istedik. Onlar zaten bilinçli bir tüketici olarak ürünün son kullanma tarihine,Tarım ve Ormancılık Bakanlığı onayına bakıyorlardı. Bugünkü seminerden sonra ürünlerin içeriğinde kodlanmış katkı maddelerine de dikkat edeceklerine eminim. Eğitici seminerlerimiz ile vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 15:35
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    1. Davraz'da hafta sonu yoğunluğu
    2. Spor Toto Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    3. İran'dan BAE Dışişleri Bakanı'nın..
    4. Çorum’da imalat sanayi araştırması
    5. AK Parti’nin Akçadağ Adayı Kırteke,..
    6. Kardan yol kapanınca hastanın imdadına..
    7. Kazakistan'daki Türk Okçuluğu kursları
    8. Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı..
    9. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - DG..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şenol Güneş..
    11. Baradey'den "Biltaci'ye sağlık..
    12. Futbol: TFF 3. Lig
    13. Şanlıurfa’da Cumhurbaşkanı hazırlığı
    14. Rusya Savunma Bakanı Hintli..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdi bir..
    16. Doğanyol’dan Cumhur ittifakına tam..
    17. Mansur Yavaş’a saldırı ihbarı alındığı..
    18. 'Darbeci Sisi, diktatör Mübarek'ten..
    19. Türk Telekom’dan abonelerine uyarı
    20. Erdoğan, Pakistan ile Hindistan..
    21. Ünlü Ressamlar İpekyolu’nda..
    22. Başkan Palancıoğlu Dadaloğlu..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistanlı..
    24. Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na..
    25. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
    26. Kılıçdaroğlu'ndan köylüyü azarlayan..
    27. İntihar girişimlerinin adresi olan..
    28. Bursaspor-DG Sivasspor maçında..
    29. Tatbikatı gören Rumlar ağız..
    30. Erdoğan'dan çok sert sözler!..
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    İmamoğlu hap mı kullanıyor?
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı
    AK Parti binasına tank yürüten hainler için beraat istedi! Bu adam kimin savcısı

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...