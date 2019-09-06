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Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, görevinden istifa ettiğini ve MHP'ye katılacağını açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:11
Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı istifa etti

Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, siyaset hayatına başladığı yerden devam etmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşılık verdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:11
  1. Çankırı
  2. Erkan Doğan
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