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Çankırı’da ’İkinci Bahar’ rüzgarı esti

Genç Oluşum Derneğinin (GEODER) katkılarıyla Çankırı’da seyirci ile buluşan İstanbul Temaşa Tiyatrosunun sahnelediği “İkinci Bahar” adlı tiyatro oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
Çankırı’da ’İkinci Bahar’ rüzgarı esti

Genç Oluşum Derneğinin (GEODER) katkılarıyla Çankırı’da seyirci ile buluşan İstanbul Temaşa Tiyatrosunun sahnelediği “İkinci Bahar” adlı tiyatro oyunu izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.


100. Yıl Kültür Merkezinde sahnelenen aşk, romantizm ve komedi dolu ‘İkinci Bahar’ adlı oyunda ideallerini, hayallerini çok çalışmak, para kazanmak üzerine kuran bir genç kuşak ve solmuş çiçeklerin kendine özgü kokuları olduğunu geç de olsa fark etmiş olan diğer kuşak mizahi bir dille anlatılıyor.


Serkan Budak’ın uyarlayıp yönettiği 2 perdelik komedi oyununda Türk sinema, tiyatro ve dizi filmlerin sevilen oyuncusu Cihat Tamer, Bedia Ener, Simge Selçuk ve Emre Törün rol alırken usta tiyatro sanatçısı Cihat Tamer’in 56. sanat yılı dolayısıyla sahnelenen oyun izleyicilerinden tam not aldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:46
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