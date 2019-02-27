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Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi açtı

Çankırı Belediyesi, huzurevinde kalan yaşlılara yönelik açtığı ahşap boyama ve örgü kursları meyvelerini vermeye başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi açtı

Çankırı Belediyesi, huzurevinde kalan yaşlılara yönelik açtığı ahşap boyama ve örgü kursları meyvelerini vermeye başladı.


Dünün gençleri, ördükleri örgüleri ve boyadıkları ahşap tasarımları huzurevinde sergiledi. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, “Huzurevindeki büyüklerimizin boş zamanlarını değerlendirmelerini ve yaşlarına rağmen bir şeyler üretebilmenin keyfini çıkarmalarını amaçladık. Yaşlılarımız da bu eğitimlerden çok memnun kaldı. Kimi büyümüz ördüğü kazağı torununa gönderecek, kimisi de boyadığı ahşap sandığı evladına hediye edecek. Onlar kendilerini iyi hissettikçe biz de kendimizi huzurlu hissediyoruz” dedi.


Çankırı Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Birimi ve Buğday Pazarı Hanımlar Lokali bir araya gelerek huzurevinde kalan yaşlılara yönelik eğitim programı düzenledi. Ahşap boyama ve örgü kurslarına katılan 50 huzurevi sakini, 3 aydır aldıkları eğitimlerin sonunda yaptıkları el emeği ürünleri sergiledi. Çankırı Belediyesince haftada iki gün, iki grup şeklinde huzurevine gönderilen usta öğreticiler eşliğinde devam eden kurslara yaşlıların talepleri doğrultusunda yeni beceri kurslarının da dahil edileceği bildirildi. Sergide Çankırı Belediyesi Buğday Pazarı Hanımlar Lokali kursiyerlerince yapılan yiyecekler de yaşlılara ikram edildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:07
  1. sergi

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