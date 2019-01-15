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Çankırı'da eğitime kar engeli

15 Ocak 2019 Salı 20:22
Çankırı'da eğitime kar engeli

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın 10 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten alınan bilgiye, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Orta, Ilgaz, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Yapraklı, Bayramören, Atkaracalar, Kurşunlu ve Çerkeş ilçelerinde, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir günlük ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:22
  1. çankırı
  2. eğitime kar engeli
  3. kar tatili

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