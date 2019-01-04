Çankırı'da eğitime kar engeli

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.



