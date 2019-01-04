Çankırı'da eğitime kar engeli
Orta ilçesinde bugün eğitime ara verildi- Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak04 Ocak 2019 Cuma 09:24
ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Orta Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi. Hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı kaydedildi.
Şabanözü ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitim yapılmayacak.
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