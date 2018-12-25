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Çankırı'da eğitime kar engeli

Kent genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi

25 Aralık 2018 Salı 22:37
Çankırı'da eğitime kar engeli

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent merkezi ve tüm ilçelerde, 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu kapsamda engelli ve hamile kamu görevli personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.


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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:37
  1. çankırı
  2. Çankırı Valiliği
  3. kar tatili

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