Çankırı’da 399 bekçinin mezuniyet heyecanı

Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitim gören 399 kişiden oluşan 1. dönem çarşı ve mahalle bekçisi için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

POMEM Spor Salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Vali Vekili Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, POMEM Müdürü Ahmet Özge, daire amirleri ve bekçilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından POMEM Müdürü Ahmet Özge açılış konuşması yaptı. 399 çarşı ve mahalle bekçisinin mezuniyet sevincini yaşadıklarını belirten Özge, “Polis eğitim merkezimizde temel eğitimlerle birlikte zorlu bir eğitim sürecinden geçip başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanmış 1. dönem çarşı ve mahalle bekçilerinin yemin töreninde bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından dönem birincisi tarafından kısa bir konuşma gerçekleştirildi. Daha sonra dereceye giren çarşı ve mahalle bekçilerine Vali Vekili Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy tarafından hediyeleri takdim edildi.

Duygusal anların yaşandığı yemin töreninin ardından program sona erdi.