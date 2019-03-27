Çankırı'da 155 bin 145 seçmen oy kullanacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırılı 155 bin 145 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

736 sandığın kurulacağı Çankırı'da Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Çankırılılar, Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 14 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Çankırı'da 155 bin 145 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Çankırı'daki seçmen sayısı 14 bin 143 arttı.

Çankırı'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 735 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 736 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen merkezde

Çankırı'da en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı yer ise Çankırı merkez. 61 bin 366 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 214 sandık kurulacak.

Çankırı merkezden sonra ikinci sırada 84 sandık ve 14 bin 830 seçmen ile Çerkeş, üçüncü sırada da 59 sandık ve 14 bin 328 seçmenle Orta geliyor.

En az sandık, 21 sandıkla Korgun'da, 3 bin 451 seçmen sayısı ile de en az seçmen Bayramören'de olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı : Sandık sayısı:Seçmen sayısı:

Atkaracalar26 5 bin 312

Bayramören30 3 bin 451

Çankırı merkez 21461 bin 366

Çerkeş8414 bin 830

Eldivan29 6 bin 348

Ilgaz9712 bin 373

Kızılırmak33 6 bin 378

Korgun 21 4 bin 429

Kurşunlu 50 8 bin 198

Orta 5914 bin 328

Şabanözü 4410 bin 523

Yapraklı49 7 bin 609



