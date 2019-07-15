0553 313 94 23

Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, düzenlenen programlarla anıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:22
Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, düzenlenen programlarla anıldı.


Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an tilaveti ve İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından yapılan duaların ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Daha sonra "15 Temmuz Fotoğrafları" sergisinin açılışı için Çankırı Müzesine geçildi. Vali Hamdi Bilge Aktaş ile protokol üyeleri tarafından açılan sergi gezildi.


Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, İl Garnizon Komutan Vekili Kenan Karagöz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Okan Yıldırım, Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Murat Arı, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Av. Abdülkadir Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlhan Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Çakır, daire amirleri, STK temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:22
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığlı öğretmenler, şehitler için söyledi
    1. Elazığlı öğretmenler, şehitler için..
    2. 15 Temmuz’da "1071’den 15 Temmuza..
    3. Ahlat MYO’dan 15 Temmuz sergisi
    4. Balkonundaki atölyesinden dünyaya açıldı
    5. Milliler, 15 Temmuz’u andı
    6. İrfan Buz: “Hedefimiz bir üst lige..
    7. Çocuklar ellerinde bayrakla 15..
    8. Hayırsever iş adamından anlamlı yardım
    9. Pamukkale Belediyesi’nden ‘15 Temmuz’..
    10. Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı
    11. TBMM’de 15 Temmuz özel oturumu
    12. Çarşamba’da 15 Temmuz etkinlikleri
    13. TÜDER, Türkeli Çatak’a yayla gezisi..
    14. Erzincanlı 15 Temmuz şehidi Recep..
    15. Kocaeli’nin ilk millet bahçesi açıldı
    16. Otomobil takla attı! Yaralılar var
    17. Komandolar, teröristlerin malzeme..
    18. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    19. "15 Temmuz" fotoğraf sergisi ve..
    20. Osmaneli’de 15 Temmuz Şehitleri anma..
    21. Başkan Bozkurt’un 15 Temmuz mesajı
    22. Gençlerden 15 Temmuz’a özel klip
    23. Bulanık’ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    24. Başkan Kuş yaz kampı yapan çocuklarla..
    25. Şanlıurfa’da şehit aileleri ve gaziler..
    26. Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına..
    27. AK Parti Kadın Kolları Başkanı..
    28. Başakşehir 15 Temmuz’u unutmadı
    29. İstanbul'da kamyon devrildi! 1 ağır..
    30. Siverek’te 15 Temmuz Demokrasi ve..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”