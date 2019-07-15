Çankırı’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Çankırı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde şehitler, düzenlenen programlarla anıldı.

Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an tilaveti ve İl Müftüsü Bürhan Keleş tarafından yapılan duaların ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Daha sonra "15 Temmuz Fotoğrafları" sergisinin açılışı için Çankırı Müzesine geçildi. Vali Hamdi Bilge Aktaş ile protokol üyeleri tarafından açılan sergi gezildi.

Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, İl Garnizon Komutan Vekili Kenan Karagöz, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Okan Yıldırım, Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Murat Arı, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Hıdır Ayçiçek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hasan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Av. Abdülkadir Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İlhan Tekin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hasan Çakır, daire amirleri, STK temsilcileri, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile şehit ve gazi yakınları katıldı.