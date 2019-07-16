0553 313 94 23

Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı

Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı.

16 Temmuz 2019 Salı 05:08
Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı

Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı.



15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kapsamında Kucaklama Taşı’nden Belediye Meydanına kadar yürüyüş yapıldı.



Yürüyüş sonrasında Belediye Meydanında İstiklal Marşı okunduktan sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.



Programda konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde öncelikle, bu hain ve alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş cesaretle karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk milletine şükranlarımı sunuyor, şehitlerimize Allah’ tan rahmet, gazilerimize sağlık dileyerek hepsini ayrı ayrı minnetle anıyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere büyük Türk milleti, tarih boyunca pek çok keskin dönemeçten geçmiş, pek çok ağır imtihanı alnının akıyla atlatmıştır" dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu," Din ve devletvatan ve millet müdafaasıdeyince Çankırı bu konudaher zaman öncü rol oynamıştır. bunu15 Temmuz’da da gerçekten ispatlamıştır. nasıl ki 1. istiklal mücadelesinde Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde dedelerimizinbüyük fedakarlıklarıyla İstiklal Mücadelesi kazanıldı.ve bu mücadelede Kastamonu - Ilgaz - Çankırı - Ankara hattı insan ve silah sevkiyatını yapıldığı bir istiklal yolu olarak önemli birmisyon ifa etmişse tarihin tevafukudur kiCumhurbaşkanımızın ’Haydi meydanlara’çağrısıyla beraber meydanları dolduran insanlarımızla birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım’da Ilgaz- Çankırı - Ankarahattından Gazi Meclise ulaşarak bu hainane uluslararası darbe ve işgal girişiminin püskürtüldüğünütüm dünyaya ilan etmiştir. bu manada Ilgaz- Çankırı 2. istiklal mücadelesinin dekarargahıdır. Zira Başbakanımız Binali Yıldırım Mürted Havalimanından havalanan ve milletimizin üstüne bomba yağdıranuçakların kalktığı pistiyerle yeksan etmek üzere Ilgaz’da iken talimatı vermiş.Bu manada darbenin önlenmesinde önemli bir süreç Ilgaz vesilesiyle yaşanmıştır. Ben bilhassa canını bu değerler uğruna feda eden aziz şehitlerimize ve şehitlik duygusuyla meydana çıkıpgazilik ünvanını elde etmiş olan aziz gazilerimize hakikaten minnettarlığımızı tekrarlıyorum." ifadelerine yer verdi.



Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, "Bugün çok anlamlı bir gün.3 yıl önce yaşanan hala nasıl böyle bir şey oldu rüya mı gördüm acaba diye içimden geçirdiğim büyük bir felaketin büyük bir vehametin yıl dönümünde buradayız. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki dünyanın en güzel yeri burası. Biz bu topraklarda yaşadığımız süreceher zamanböylesine saldırılarla karşılaşacağız. Yapmamız gereken kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimiz sürdürmek. Dışarıdan gelen saldırılar var. Bu zamana kadar böyle saldırılarla karşılaştık mücadele ettik ve kazandık. Kurtuluş Savaşı’nda yiyecek ekmeğimiz silahsız yoktu ama bunu aştık. Ama bu sefer çok farklı bir saldırıydı. Kardeşimiz olarak gördüğümüz kendi komşumuz olaninsanlar sırtımızdan hançer sapladılar. Bunları biz bağrımıza bastık ve şimdi bu günleri üzüntüyle yaşıyoruz. Yapmamız gereken bundan ders çıkartmak. Bundan sonra belirli makamlara gelen insanların gerçekten vatanını seven gerçekten kahraman Türk milletinin kahraman evlatlarından seçilmesi" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 05:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı kutlandı
    1. Çankırı’da 15 Temmuz Milli İrade ve..
    2. "Az gelişmiş ülkeler ve teknoloji..
    3. 00.13’te Amasya’dan salalar yükseldi
    4. Libyalı yetkiliden Türk halkına övgü
    5. Burkina Faso'da gözaltındaki 11..
    6. Endonezya'nın Bali adasında 5,7..
    7. Yemen Cumhurbaşkanı ile BM temsilcisi..
    8. Yangın çıkan evdeki vatandaşı..
    9. 15 Temmuz’da 3 şehidi olan Cide’de..
    10. Paris Türkiye’nin Paris..
    11. Tuzla’da trafik kazası: 1 ölü
    12. Zeytinburnu sahilden denize atlayan..
    13. Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden..
    14. Bir asker şehit oldu
    15. Türkiye’den AB Dış İlişkiler..
    16. Diyarbakır’da eş zamanlı sela okundu
    17. Hakkari’de mayına basan asker şehit..
    18. Rize’de Demokrasi ve Milli Birlik..
    19. Pazaryeri ilçesi 15 Temmuz’da birlik..
    20. Bir asker şehit oldu
    21. Adana'da metil alkolden zehirlenme..
    22. Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü
    23. Kamerun'da yerel seçim tarihi bir kez..
    24. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    25. "Yemen'de artık tarafların adım atması..
    26. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    27. Ağrı’da 15 Temmuz Etkinlikleri Gün..
    28. E-5’te feci ölüm... Metrobüs üst..
    29. Ürdün'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    30. Özalp’ta Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar
    Pentagon uyardı: Askeri üsse baskın yapacaklar

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...
    Türkiye'nin doğalgaz bulduğu iddiasına ilişkin açıklama: Bir şeyler bulunduğu...