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Çankırı yerel seçim sonuçları 2019 | Çankırı ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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30 Mart 2019 Cumartesi 20:58
Çankırı yerel seçim sonuçları 2019 | Çankırı ilçeleri yerel seçim sonuçlar

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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı bilgiye, il il, ilçe ilçe canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Çankırı 2019 yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte. 2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019ʼa 12 parti girmekte. Çankırı yerel seçim sonuçları 2019 canlı izleyecek olan vatandaşlar, Türkiye seçim sonuçları Çankırı, 2019 seçim sonuçları Çankırı, 2019 yerel seçim sonuçları Çankırı, son yerel seçim sonuçları Çankırı, Çankırı ilçeleri yerel seçim sonuçları daha şimdiden merak edilmekte.

ÇANKIRI YEREL SEÇİM 2019 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.trʼde Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kuruluʼnun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim 2019 Çankırı Seçim sonuçları an be an buradan takip edebilirsiniz.AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. AK Parti Çankırı belediye başkan adayı Hüseyin Boz, MHP Çankırı belediye başkan adayı İsmail Hakkı Esen, CHP Çankırı belediye başkan adayı Mustafa İbişoğlu, DSP Çankırı belediye başkan adayı Namık Kaya,VP Çankırı belediye başkan adayı Hakan Çelik, İP Çankırı belediye başkan adayı ise Raif Oktay oldu.

2019 Yerel Seçim Sonuçlarını en hızlı ve en anlaşılır bir şekilde 31 Mart akşamı YSKʼnın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz yerel seçim sonuçları 2019 sorgulama yaparak buradan öğrenebilirsiniz. Yerel Seçim Sonuçları 2019, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları Çankırı, Çankırı belediye Seçim sonuçları Çankırı 2019 yerel seçim sonuçları ve Çankırı ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 tüm detaylarıyla bu sayfada olacaktır.

AK Parti Çankırı ilçe belediye başkan adayları

Atkaracalar: Harun Oflaz
Bayramören: İsmail Güngör
Çerkeş: Hasan Sopacı (Mevcut Belediye Başkanı)
Eldivan: Mustafa Lafçı
Ilgaz: Mehmet Öztürk
Kızılırmak: Bayar Soysal (Mevcut Belediye Başkanı)
Korgun: Kamil Akel
Kurşunlu: Şakir Kaymak (Mevcut Belediye Başkanı)
Orta: Bayram Yavuz Onay (Mevcut Belediye Başkanı)
Şabanözü: Faik Özcan
Yapraklı: Ali Hasekioğlu (Mevcut Belediye Başkanı)

Cumhuriyet Halk Partisi Çankırı ilçe belediye başkan adayları


Milliyetçi Hareket Partisi Çankırı ilçe belediye başkan adayları

Çankırı 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı İrfan Dinç % 54.3

MHP adayı Hakkı Yalçın % 41.7

BBP adayı Şenol Şahin % 1.4

Elvidan belediye seçim sonuçları 2014

MH % 57

AK Parti % 40 

Kurşunlu belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 60

MHP % 29

CHP % 8

Atkaracalar belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 53

MHP % 40

Ilgaz belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 54

AK Parti % 41

Kızılırmak belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 48

Şabanözü belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 36

AK Parti % 36

CHP % 25

Çerkeş belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

BBP % 23

MHP % 17

Korgun belediye seçim sonuçları

AK Parti % 48

BBP % 48

Çankırı 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.44

MHP % 19.98

İYİ Parti % 12.11

CHP % 6.36

SP % 1.11

HDP % 0.61

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 20:58
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