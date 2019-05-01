Çankırı şehidini gözyaşları içinde toprağa verdi Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin Azez şehrinde meydana gelen hain saldırı sonucunu hayatını kaybeden Sözleşmeli Piyade Erbaş Yalçın Koca köyünde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin Azez şehrinde meydana gelen hain saldırı sonucunu hayatını kaybeden Sözleşmeli Piyade Erbaş Yalçın Koca köyünde toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan Sözleşmeli Piyade Erbaş Yalçın Koca’nın naaşı Kızılırmak ilçesi Güneykışla köyünde baba evine getirildi. Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındıktan sonra şehidin cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazı öncesi şehidin annesi tabutun başında, "Ben seni vatan için yetiştirdim. Hainlerin yüzünü güldürmeyeceğim ağlamayacağım” dedi.

Düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutanı Albay Oğuz Çiçek, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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