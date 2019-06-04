Çankırı protokolü, bayramlaştı

Çankırı protokolü, Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Ramazan Bayramı münasebetiyle Atatürk Kültür Merkezi’nde kutlama programı yapıldı. Programda konuşan AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Ramazan ayınız mübarek olsun. Rabbimize hamdolsun bizleri bayram sabahına ulaştırdı. Bugünde bu kıymetli dostlarla bayramlaşmayı nasip etti. İnşallah bu bayramlar bizim birliğimiz beraberliğimiz ve dirilişimizin vesilesi olsun. İslam alemine katkı sunacak vesileler olur. Zalimin zulmünden inşallah Müslüman coğrafyayı korur. Hayırlı bayramlar" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğu, "Başı rahmet ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ve içinde bin aydan daha hayırlı bulunan Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayını da bitirmiş olduk. Cenabı hak hepimizin sağlık afiyet içerinde nice Ramazanlara eriştirsin. Hem şehrimize hem İslam alemine hem de bütün insanlığa Ramazan Bayramı nice hayırlar nice güzellikler getirsin. Hepinizin ramazan bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise "Ramazan ayını geride bıraktık. Ramazan benim düşünceme göre bir okuldur eğitimdir. Aslında bir oruç tutmaktan ibaret bir şey değil. Biz Ramazan’da paylaşmayı sabretmeyi öğreniriz. Umarım bu okulu başarıyla tamamlayanlardanızdır. Herkes kendi nefsinin muhasebesini yapsın. Ramazanı bütün yıla yaymak gerektiğini düşünüyorum. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Başsavcısı Mustafa Çakmak, Siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri katıldı.