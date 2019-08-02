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Çankırı Müzesi ziyarete kapatıldı

Valilik:- "Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce yapılan akustik dinlemeler sonucu, müze binası ile ilgisi bulunmayan bir su hattındaki kaçağın müze temelinde oturmaya ve duvarlarda çatlamaya sebep olduğu tespit edilerek kaçağın onarımı sağlanmıştır"- "Süreç yakından takip edilmekte ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlanması için ilgili ve yetkililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır"

02 Ağustos 2019 Cuma 17:53
Çankırı Müzesi ziyarete kapatıldı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Müzesi'nin, müze binasıyla ilgisi bulunmayan bir su hattındaki kaçak yüzünden temelinde oturma, duvarlarında çatlama yaşandığı ve ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir dönem adliye binası olarak kullanılan eski Hükümet Konağı'nın 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildiği, gerekli bakım ve onarımın ardından müze olarak hizmete girdiği hatırlatıldı.

Binanın güneybatı kısmında çatlakların fark edilmesi üzerine Çankırı Belediyesi ile iş birliği içerisinde akustik zemin dinlemesinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce yapılan akustik dinlemeler sonucu, müze binası ile ilgisi bulunmayan bir su hattındaki kaçağın müze temelinde oturmaya ve duvarlarda çatlamaya sebep olduğu tespit edilerek kaçağın onarımı sağlanmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca içerisinde konunun uzmanı akademisyenlerin bulunduğu bir komisyon oluşturularak yerinde incelemeler ve sondaj çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda hazırlanan rapor ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda onarım kararı alınarak gerekli projelerin hazırlanması için Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzenin geçici bir süreyle ziyarete kapatılması talimatı üzerine Çankırı Valiliğinin onayı ile binanın güney cephesindeki eserlerin güvenli alanlara taşındığı ve müzenin, 28 Haziran'da ziyarete kapatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce yürütülen proje çalışmaları tamamlanmış ve ihale süreci başlatılmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletilmiştir. Süreç yakından takip edilmekte ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlanması için ilgili ve yetkililer nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:53
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