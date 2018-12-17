Çankırı Karatekin Üniversitesinden "yavrulu yatak" açıklaması

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi, "Rektöre çocuk odası için yavrulu yatak alındı" başlıklı haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, haberlere konu rektörlük konutunun "Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar" çerçevesinde ve Kamu Konutları Yönetmeliğine uygun konut kapsamında olduğu belirtildi.

Konutun ihtiyaçlarının yine aynı yönetmelik ve hükümlerine göre karşılanıp demirbaşa kaydedildiği ifade edilen açıklama, şunlara yer verildi:

"Ülkenin bütün üniversitelerinde aynı usul kullanılmaktadır. Rektörümüz, üniversiteye atanmasından itibaren altı ay boyunca misafirhanede ikamet etmiştir. Daha sonra barınma yanında temsil faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi için rektörlük konutu açmak gerekmiştir. Rektörlük konutu olarak bir yapı veya daire satın alma hakkı bulunmasına rağmen Rektörümüz bin 100 lira gibi düşük bir meblağ ile kiralanmış bir apartman dairesinde kalmaktadır. İçindeki kullanıma tahsis edilmiş eşyalar ise ihale usulü ile yönetmelik hükmü icabı olarak alınmış ve demirbaşa kaydedilmiştir. Rektörümüzün iki küçük çocuğu bulunmaktadır. Bu çocukların gecelemesi için yatak alınmıştır ancak söz konusu yataklar büyük insanların kullanabileceği ölçü de düşünülerek temin edilmiştir. Yatağın birinin alt tarafında oldukça basit bir mekanizma ile çekilerek açılan dolap gibi bir aparat bulunmaktadır. Bu durum yatağın maliyetini artıracak bir unsur olarak görülmemektedir."

- "Rektörümüze karşı yapılmış saldırıdır"

Yapılan haber ve yorumlarla yaratılmak istenen algının kasıtlı olduğu vurgulanan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Başta FETÖ terör örgütü olmak üzere gayrimilli tüm unsurlara karşı mücadele eden Rektörümüze karşı yapılmış bir saldırıdır. Günümüzde herhangi bir evin döşenmesi için gerekli maliyetler herkesin malumudur. Kamu konutları, içindeki eşya ile birlikte görev süresi bittikten sonra ilgilinin yerine atanan görevliler tarafından da kullanılmaktadır."

- "Yavrulu yatak, maliyeti arttırıcı bir unsur değildir"

Çankırı Karatekin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada da Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı'nın üniversiteye atanmasından itibaren altı ay süresince çeşitli devlet kurumlarının misafirhanelerinde kaldığı belirtildi.

Bu sürenin sonunda barınma ve temsil faaliyetlerinin uygun koşullarda sürdürülebilmesi için bir rektörlük konutuna ihtiyaç duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Esasen, tüm üniversitelerin bir rektörlük konutu bulunmaktadır. Bu konutlar, 'Eşyalı Görev Tahsisli Konutlar' kapsamında Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5/b maddesi uyarınca Yönetmeliğe ekli (3) sayılı cetvelde belirtilen 'Üniversite Rektörüne Tahsis Edilen Konut' statüsündedir. Bu konutların ihtiyaçları yine aynı yönetmelik hükümlerine göre karşılanmakta ve demirbaşa kaydedilmektedir. Bu ihtiyacın, rektörlük görevinin süreli olması ve göreve gelen kişilerin barınma ihtiyaçlarının farklı olabileceği de göz önünde bulundurularak satın alma ya da yenisini inşa etme yerine kiralama yoluyla giderilmesi uygun bulunmuştur.

Piyasa şartlarında kiralanan konut, Rektör Ayrancı’nın iki çocuğu dikkate alınarak yönetmeliklere uygun şekilde, birimimizce kullanıma hazır hale getirilmiş; görev süresi boyunca kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Kamu konutları, içindeki eşya ile birlikte görev süresi bittikten sonra ilgilinin yerine atanan görevliler tarafından da kullanılmaktadır. Tamamı demirbaş olarak kaydedilen alımlar üniversitemize uygun standartlarda bir konut kazandırmıştır. Haberde bahsi geçen 'yavrulu yatak', konut için alınan yatağının altından çıkan bir ek dolap olarak maliyeti arttırıcı bir unsur değildir. Söz konusu haber ve yorumlarla yaratılmak istenen algı kasıtlı, abartılı ve hedef gösterici nitelikte olup, çirkin bir saldırıdan ibarettir."