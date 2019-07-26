Çankaya’ya yeni pazar yeri

Projelerini birbiri ardına hayata geçiren Çankaya Belediyesi, Yaşamkent Mahallesi’ne yapacağı yeni pazar yeri için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Çankayalılar için 2018 yılında parklardan Çankaya Evlerine, kültür merkezlerinden yüzme havuzlarına kadar onlarca yeni sosyal alan açan Çankaya Belediyesi, 2019 yılı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Projeleri kapsamında Yaşamkent Mahallesi’ne yeni bir pazar yeri yapan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. Zemin çalışmaları devam eden pazar yeri toplam 3 bin 450 metrekare alanı kapsayacak şekilde inşa edilecek. Alışverişlerini yapmak için gelecek vatandaşlar için bir bölümü otopark olarak planlanan pazar yerinde, park ve yeşil alan da olacak.

“Pazar yerleri artık kent meydanlarına dönüştü”

Konuyla ilgili bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yaşamkent pazar yerinin yeni dönem projeleri arasında yer aldığını belirtti. Çankaya’da ki pazaryeri mantığını değiştirerek sosyal bir alan haline getirdiklerini ifade eden Taşdelen, “Pazar yerlerini haftada bir gün alışveriş yapılabilen yerler olmanın ötesinde 7 gün boyunca yaşayan kent meydanlarına dönüştürdük. Spor ve sosyal aktiviteler yapılabilen yeni pazar yerlerimiz, konser, açık hava yaz sineması ve uluslararası önemli maçların gösterimlerinin de gerçekleştirildiği alanlar olarak halkımıza hizmet veriyor” dedi. Yaşamkent pazar yerinin yaz sonunda hizmete sunulacağını da belirten Taşdelen, “Halkımızın mutluluğu için durmaksızın çalışmaya devam edecek ve yeni projelerimizi birbiri ardına hizmete sunacağız” dedi.