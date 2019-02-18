Çankaya’ya 22 bin 600 metrekarelik Gençlik Merkezi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu, 100. Yıl ve Seyranbağları’nda Başkentlilerle buluştu. 100. Yıl ve Esat Pazaryeri’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taşdelen, 5 yılda yaptığı çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri Çankayalılara anlattı. Taşdelen, "Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına 22 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak Ümit Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yerel seçimler öncesi yeni dönem çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 17 Şubat Pazar günü Çayyolu, 100. Yıl ve Seyranbağları Seçim İletişim Merkezleri açılışında vatandaşlarla buluşan Başkan Taşdelen, 5 yılda yaptığı çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri Çankayalılara anlattı. Başkan Taşdelen’in pazar günü ilk durağı Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı’nın Konutkent’te düzenlediği ve 100’ü aşkın sivil toplum örgütünün buluştuğu "Birlik ve Dayanışma" etkinliği oldu. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın da katıldığı organizasyonda konuşan Başkan Taşdelen, Çankaya’nın; emeğin, Cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün kalesi olduğunu ve bu bilinçle daha çok çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Taşdelen, “Nazım’ın dediği gibi ‘en güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız’. O güzel günleri çok çalışarak hep birlikte yaşayacağız. Hiç durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çankaya’ya verdiğimiz her sözü tuttuk. Çankaya’nın en büyük yatırım programını yaşama geçirdik. İkinci dönemde çok büyük işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bana duyduğunuz güveni boşa çıkarmayacağım" ifadelerinde bulundu.

"Yüzlerce Çankayalıyla bir araya geldi"

Etkinlik sonrası Çayyolu bölgesine geçen Başkan Taşdelen, Çayyolu Seçim İletişim Merkezi’ni hizmete açtı. Merkezin açılışının ardından apartman görevlileri sendikası Konut-Sen’i ziyaret eden Taşdelen, yeni dönem proje ve çalışmalarını sendika yöneticileriyle paylaştı. Konutkent ve Çayyolu’ndaki açılış ve ziyaretlerin ardından 100. Yıl Mahallesi’ne geçen Başkan Taşdelen, 100. Yıl Pazaryeri’nde pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın isteklerini dinleyenTaşdelen, bölgede yaptıkları çalışmaları ve yeni dönemde hayata geçireceği hizmetleri anlattı. Taşdelen’in Pazar günü son durağı Seyranbağları ve Esat bölgesi oldu. Bağlar Caddesi üzerindeki Seçim İletişim Merkezi’nin açılışı gerçekleştiren Başkan Taşdelen, merkezin karşısında yer alan Özgürlük Meydanı’nda yüzlerce Çankayalıyla bir araya geldi. Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri de Seyran ve Esatlılarla paylaşan Başkan Taşdelen, Çankaya’ya Atatürk Orman Çiftliği’nin standart ve ölçülerinde Bademlidere ve Kırkkonaklar bölgesinde yepyeni bir kent parkı kazandıracaklarını söyledi. Büyük yatırımlara devam edeceklerini belirten Taşdelen, "Bademlidere Kent Parkını Türkiye’de örnek olacak özelliklerle inşa edeceğiz. 750 bin metrekare büyüklüğündeki alanı mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip yeşil alanı dev bir kent parkına dönüştüreceğiz. Ankaramıza yeni bir Atatürk Orman Çiftliği kazandıracağız” dedi.

Ümit Gençlik Merkezi

Başkentli gençler için de yepyeni bir proje hazırladıklarını kaydeden Taşdelen, "Hep söylüyorum. Belediyeler AVM yapmamalı, işletmemelidir. Çankaya Belediyesi olarak yeni dönemde Maltepe’deki AVM’yi gençlik merkezine dönüştüreceğiz. Gençler bizim umudumuz, gençler bizlerin ümidi. O yüzden hizmete açacağımız gençlik merkezimizin adını "Ümit" koyduk. Gençler için yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına 22 bin 600 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak Ümit Gençlik Merkezimiz 24 saat yaşayan bir yer olacak. Merkezde 24 saat açık bin kişilik kütüphane, 4 sinema salonu, tiyatro sahnesi, meslek kursları atölyeleri, kafeteryalar, spor alanları, sanat atölyeleri yer alacak. Bizler genç nesiller için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye belirtti.

Konuşmasında Çankaya’ya yeni dönemde özel bir müze kazandıracaklarını söyleyen Alper Taşdelen, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı Çankaya’da Kurtuluş Savaşı mücadelesinin, Atatürk’ün dehasının ve liderliğinin 3 boyutlu görüntü, ses ve müzik efektleriyle çok yönlü ve etkili olarak anlatılacağı bir “Kurtuluş Savaşı Müzesi” kuracağının da müjdesini verdi. Konuşmasının ardından Özgürlük Meydanı’nın altında yer alan Esat Pazaryeri’ni ziyaret eden Taşdelen, yeni pazaryerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Pazaryerinde bulunan vatandaşların isteklerini dinleyen Taşdelen, bölgede yaptıkları çalışmaları esnaf ve bölge halkına anlattı.