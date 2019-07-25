Çankaya’nın kağıt rölyef ustaları

Çankaya Belediyesinin vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla birçok semtte hizmete sunduğu Çankaya Evleri’nde kursiyerler kağıt rölyef yapmayı öğreniyor.

Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmek ve kurslar aracılığıyla kendilerini geliştirebilmelerine olanak sağlayan Çankaya Evleri’ne yaz ayı olmasına rağmen Çankayalıların yoğun ilgisi devam ediyor. Yaz aylarında Ankara dışına çıkma olanağı bulamayan vatandaşların eğitim faaliyetlerine katıldığı olan Sokullu Çankaya Evi’nde kadın kursiyerler kağıt rölyefle hünerlerini sergiliyorlar. Birden çok ayrı katmanın üst üste özel tekniklerle bir araya getirilerek derinliği olan üç boyutlu tablolar oluşturulmasıyla ortaya çıkan kağıt rölyeflere hayat veren 26 kadın kursiyer, haftanın 3 günü 8 saatten oluşan ve toplamda 6 haftayı bulan bir eğitimden geçiyorlar. Kursa katılan kadınlar akvaryum ve mum silikon, ütü matı ile sprey vernik yordamıyla bir fotoğrafın ya da posterin tek tek kesilerek en arka plandan ön plana tekrar bir araya getirilmesiyle oluşan kağıt rölyeflere eğitmenleri Hacer Ünal’la birlikte hayat veriyorlar.

Vatandaşların yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Vatandaşlarımızın yeteneklerini sergiledikleri Çankaya Evlerimizin sayısını 27’ye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Boş zamanlarında sosyalleşebilecekleri ve adını 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri’nde gülen yüzlerle buluşmak en büyük gurur” diye konuştu.