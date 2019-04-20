Çankaya’nın altın çocukları 17 madalyayla başkente döndü Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasını 9’u altın olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasını 9’u altın olmak üzere toplam 17 madalya ile tamamladı.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü madalyaya doymuyor. 16-18 Nisan tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonasını yine bol madalya ile tamamlayan Çankayalı sporcular göz doldurdu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla İlkadım Atletizm Stadında yapılan organizasyona uzun atlama, gülle atma ve koşu dalında 32 ilden 300 sporcu katıldı.

Şampiyonada, Çankaya Belediyesi sporcuları 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya alarak büyük bir başarıya imza attılar.

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