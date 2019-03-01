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Çankaya’nın acı günü

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan Ulvi Ateşoğulları hayatını kaybetti.

01 Mart 2019 Cuma 13:07
Çankaya’nın acı günü

Çankaya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışan Ulvi Ateşoğulları hayatını kaybetti.


Çankaya Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan ve akciğer kanseri tedavisi gören Ulvi Ateşoğulları 57 yaşında yaşamını yitirdi. Çankaya Belediyesini yasa boğan haber üzerine sevenleri Ateşoğulları’nı son yolculuğuna uğurlamak için Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nde bir araya geldi. Cenaze törenine Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı. Taşdelen, “Mesai arkadaşımızın erken yaşta aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz” diyerek Ateşoğulları’nın yakınlarına başsağlığı diledi.


Ulvi Ateşoğulları’nın cenazesi, yakınlarının ve mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 13:07
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