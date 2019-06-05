Çankaya’nın 7/24 açık kütüphane sayısı 3’e çıktı

Çankaya Belediyesi, özellikle öğrencilere 7/24 saat hizmet veren kütüphane sayısını 3’e çıkardı.

Çankaya Belediyesi 7/24 açık kütüphaneleriyle farkını ortaya koyuyor. İlk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu

100. Yıl bölgesinde kütüphane hizmetine başlayan Çankaya Belediyesi, 100. Yıl Çankaya Evi bünyesindeki 100 kişi kapasiteli kütüphaneye elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden ODTÜ öğrencisi İrem Kütük’ün adını verdi. Aynı hizmeti daha sonra açtığı Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’ne de taşıyan belediye, kapasitesi 50 kişilik olan kütüphanede 7/24 hizmet veriyor. Ağırlıklı olarak öğrencilerin kullandığı kütüphaneler gündüz saatlerinde bölge halkının gazete, kitap okumak için tercih ettiği alanlara dönüşüyor.

Son olarak büyük usta Nazım Hikmet’in adının yaşatıldığı merkezde açılan kütüphanenin kapasitesi ise 50 kişilik. 7 katlı bina içerisinde yer alan kütüphane bölge halkına 7/24 hizmet vermeye hazır.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in yeni dönem projeleri arasında yer alan dev gençlik merkezinin içinde de en büyük kütüphane hizmet verecek. Başkan Taşdelen’in önemle üzerinde durduğu projelerden biri olan Gençlik Merkezi, 24 saat açık kütüphanesiyle de hizmet verecek. Ankara dışından gelip üniversite öğrenimi gören gençlerin en çok yaşadığı sıkıntılardan biri olan sakin ders çalışma ortamı sorununa bin kişilik kütüphane ile çözüm getireceklerini kaydeden Taşdelen, Gençlik Merkezi’nin her yaştan gencin kariyer, kültür, sanat, spor gibi çeşitli alanlarda ihtiyaçlarına karşılık vereceğini söyledi.