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Çankayalı evinde hizmet alıyor

Çankaya Belediyesi, yılın ilk 6 ayında pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde bin 490 kişiye evinde ulaştı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
Çankayalı evinde hizmet alıyor

Çankaya Belediyesi, yılın ilk 6 ayında pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, kan tetkiki için kan örneği alma gibi birinci basamak sağlık hizmetlerinde bin 490 kişiye evinde ulaştı.


Belediye sağlık ekipleri, 632 hastaya ambulansla nakil hizmeti verirken 22 hastaya da şikayetleri konusunda sağlık kuruluşlarına yönlendirme amacıyla yardımda bulundu. Belediyenin Evde Temizlik Hizmet Birimi ise 270 haneye temizlik hizmeti verdi. 65 yaş üstü, bakıma muhtaç, engelli bireyin bakımını üstlenmiş olup ev temizliğini gerçekleştiremeyen ve ekonomik yetersizlik nedeniyle temizlik hizmeti satın alamayan vatandaşlar bu hizmetten ücretsiz yararlanabiliyor.


Vatandaşların 0850 455 02 65 numaralı telefondan başvurabileceği evde bakım hizmetleri kapsamında saç kesimi, sakal tıraşı, el ve ayak bakımı ile kişisel bakım da yer alıyor.



“Belediye halkı için vardır”


Belediyenin halk için var olduğunu vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Sosyal demokrat belediyecilik, ihtiyacı olanın yanında olmayı dost eli uzatmayı gerektirir. Biz bu anlayışla vatandaşlarımızın her anlamda yanında olmaya çaba gösteriyoruz. Temizlik, bakım, hasta nakli, sağlık danışmanlığı hizmetlerimizin yanı sıra evinden çıkıp berbere, kuaföre gidemeyen yurttaşlarımıza da kişisel bakım hizmeti veriyoruz. İhtiyacı olan her vatandaşımızın yanındayız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:22
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