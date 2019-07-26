Çankayalı çocuklar yazın tadını spor okulunda çıkarıyor

Çankaya Belediyesinin özellikle yaz tatilini Ankara’da geçiren çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda eğitim tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl bin 800 öğrencinin kaydolduğu Yaz Spor Okulu 9 Ağustos’a kadar devam edecek.

Çankaya Belediyesinin özellikle yaz tatilini Ankara’da geçiren 7 ile 14 yaş arası çocuklar için düzenlediği Yaz Spor Okulu’nda eğitim tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl bin 800 çocuğun kaydolduğu Yaz Spor Okulu 9 Ağustos’a kadar devam edecek. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşlarının yer aldığı eğitimlerle, çocukların spor yaparken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçirmesi amaçlanıyor.

Malzemeler de belediyeden

Seçilen branşa göre spor malzemelerini de Çankaya Belediyesinin hediye ettiği yaz spor okullarında dersler ısınma hareketleriyle başlıyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen kurslar, temel eğitimle devam ediyor.

Çocuklara ücretsiz servis imkanı da sağlanan Yaz Spor Okulu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Atatürk Spor Tesisleri, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu, Hacettepe Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenleniyor.