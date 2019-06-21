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Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli

Çankaya Belediyesi, Evciler köyünde yaşayan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bir bacağını kaybeden Muzaffer Akkoç’a yardım elini uzattı.

21 Haziran 2019 Cuma 15:41
Çankaya’dan Muzaffer amcaya yardım eli

Çankaya Belediyesi, Evciler köyünde yaşayan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bir bacağını kaybeden Muzaffer Akkoç’a yardım elini uzattı.


Çankaya Belediyesi, Evciler köyünde ailesi ile birlikte yaşayan ve bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle bir bacağını kaybedip tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Muzaffer Akkoç’un evinin önüne engelli rampası yaptı. Sağlık sorunları nedeniyle 8 ay önce bir bacağını kaybeden ve tekerlekli sandalye ile yaşamaya başlayan 60 yaşındaki Muzaffer Akkoç’un evine rahatça girip çıkabilmesi için engelli rampası yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, Akkoç’u mutlu etti. Evciler Köyü Muhtarı İhsan Parabakan’ın talebi üzerine Muzaffer Akkoç’un evinin önüne engelli rampasını bir günde tamamlayan belediye, Muzaffer Akkoç’un mağduriyetini gidermiş oldu.


Evciler köyünde karısı, çocukları ve torunları ile birlikte yaşamını sürdüren Muzaffer Akkoç, talebini geri çevirmediği ve engelli rampasının yapılmasını sağladığı için Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e her gün dua ettiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 15:41
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