Çankaya’dan Kızılay’da asfalt çalışması

Çankaya Belediyesi Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay’da başlattığı yaya bölgesi yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bir yandan da sokakları asfaltlıyor.

Çankaya Belediyesi ilçenin merkezi konumundaki Kızılay bölgesinde başlattığı yenileme çalışmaları ile Kızılay’ın çehresini değiştirirken, bölgenin en yoğun kullanılan sokaklarını da asfaltlıyor. Program dahilinde çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Sümer 1, Menekşe 2, Ihlamur ve Elgün sokaklarda tam kaplama asfalt serimini tamamladı.

Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay bölgesinde başlattığı yenileme çalışmaları ile bölgeye yepyeni bir görünüm kazandıracak olan Çankaya Belediyesi, sokakları da asfaltlayarak gündüz nüfusu 2,5 milyonu bulan Kızılay’ı daha yaşanır hale getiriyor.

Göreve geldiği günden bu yana Çankayalılara verdiği sözleri bir bir yerine getiren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalılara ‘Çankaya’nın asfalt ve kaldırım sorunu kalmayacak’ sözünü vermiştim. Bugün bu sözümü yerine getirmenin gururunu yaşıyorum. Diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın da geldiği, Kızılay’da başlattığımız çalışma ile bölgeyi herkesin imrenerek bahsedeceği bir yer haline getireceğiz” diye konuştu.

"Durağımız daha görünür oldu"

Çankaya Belediyesinin asfalt çalışması gerçekleştirdiği yerlerden Menekşe 2 Sokak’ta 1990 yılından beri taksicilik yapan 54 yaşındaki Şaban Alsaç, taksi durağı ile aynı adı taşıyan sokaklarında başlatılan asfalt çalışmasının işlerini olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Zamanla tahribata uğradığı için bozulan yollarda müşterilerin gidip gelmekte zorluk yaşadığını ama asfaltla birlikte bu sorunun da ortadan kalkacağını belirten Alsaç, “Taksi durağımız daha görünür hale geldi. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.