0553 313 94 23

Çankaya’dan Frankfurt’a "Güçlü Kadınlar Dirençli Kentler" Ziyareti

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturma Projesi” kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesini ziyaret etti.

02 Haziran 2019 Pazar 12:11
Çankaya’dan Frankfurt’a "Güçlü Kadınlar Dirençli Kentler" Ziyareti

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Bir Kent Oluşturma Projesi” kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesini ziyaret etti.


Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programında hibe almaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, “Building Resilient City Through Empowering Women-Kadınları Güçlendirerek Dirençli Kentler Oluşturma Projesi” kapsamında proje ortağı Frankfurt am Main Belediyesini ziyaret etti. Frankfurt çalışma ziyaretine Çankaya Belediyesinin ilgili müdürlüklerinden müdür ve uzmanlar, diğer proje ortaklarından Kadın Muhtarlar Derneğinden temsilciler ve Doğa Koruma Merkezinden çevre uzmanları da eşlik etti. Frankfurt am Main Belediyesi ile iş birliği ve uygulanabilirlik çalışmaları için yapılan gözlem ve değerlendirmeler ile proje faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini hedefleyen Çankaya Belediyesi, Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Daire Başkanı Rosemarie Heilig ile toplantılar gerçekleştirdi.


Frankfurt am Main Belediyesi Çevre ve Kadın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Frankfurt’ta Çevre Eğitimi Projesi, Frankfurt Atık İmha Servisi, Frankfurt Enerji Noktası gibi iklim çalışmaları odaklı ziyaret noktalarını yerinde inceleyen Çankaya Belediyesi heyeti, proje ortakları, uzmanları ve ilgili sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile yerelde katılımcı bir iklim politikası oluşturma adına da çalışmalarına başladı.


Çalışma ziyareti sonrasında “İklim Dostu Kadınlar” eliyle, Frankfurt’taki başarılı uygulamalar doğrultusunda, Çankaya Evleri ve Çankaya Kreşlerinde eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirerek cinsiyet eşitliğine duyarlı çevre politikalarıyla birlikte daha sağlıklı ve yaşanabilir bir Çankaya hedefleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 12:11
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldız oyuncu resmen açıkladı! 'Trabzonspor'un teklifini kabul ettim'
    1. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    2. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    3. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    4. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    5. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    6. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    7. Avrupa Kürek Şampiyonası
    8. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    9. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    10. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    11. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    12. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    13. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    14. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    15. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    16. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    17. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    18. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    19. Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15..
    20. Görele’de son iftar
    21. Joshua unvanlarını kaybetti
    22. İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu..
    23. Türk Kızılaydan Afganistan'daki..
    24. Dicle Nehri’nde kaybolan Yılmaz’ın..
    25. Antalya Emniyetinden, Ramazan..
    26. Başkan Seçer’den öğrencilere bayram..
    27. Çanlar Almanya için çalıyor!..
    28. İmamları eleştiren CHP bugün bir..
    29. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü..
    30. Elazığ’da bayram öncesi yol..
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür