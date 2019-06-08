Çankaya’dan2 bin 915 aileye “hoş geldin bebek” ziyareti

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalı bebeklerimizi de doğdukları ilk günden itibaren önemsiyor ve naçizane bir hediye seti ile ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesinin, yeni doğan bebeklere ve ebeveynlerine yönelik projesi “Hoş Geldin Bebek”, 2019 yılı başından bu yana 484 bebeği ziyaret ederek bebek seti armağan etti. Belediye sağlık ekipleri 450 aileye de anne-çocuk sağlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Çankaya Belediyesinin Aile Sağlığı ve Eğitimi Hizmetleri kapsamında doğduğu günden itibaren gelişim sürecinde eğitim ve sağlık desteğiyle bebek ile ailenin izlenmesini hedefleyen “Hoş Geldin Bebek” uygulaması kapsamında 2019 yılı başından bu yana 484 bebeğe organik bebek seti armağan edildi. Belediyenin sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde3 ile 6 aylık bebek ihtiyaçlarının bulunduğu setin hediye edilmesinin yanı sıra ailelere bebek bakımı konusunda da bilgi verildi. Ziyaretlerde evin diğer çocuklarına da kırtasiye seti ve kitap hediye ediliyor. Çankaya’da ikamet şartının gerektiği uygulamanın başladığı 2015 yılı Temmuz ayından

bu yana 2 bin 915 aile ziyaret edildi.

İnsanımızı doğduğu ilk günden itibaren önemsiyoruz

Ebeveynlere bebek bakımı, sağlık durumları, karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin hemşirelerin genel bilgilendirme yaptıkları ve ihtiyaç kapsamında sağlık durumu takibinin yapıldığı uygulamada hediye edilen set de organik ürünlerden oluşuyor. Çankaya’da ikamet eden her vatandaşın bu hizmetten yararlanabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Belediyecilik insan için, bir kentte yaşayan her canlı için hizmet demektir. İnsan odaklı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği insanımızı mutlu edecek hizmetler veriyoruz. Çankayalı bebeklerimizi de doğdukları ilk günden itibaren önemsiyor ve naçizane bir hediye seti ile ‘Hoş Geldin Bebek’ diyerek karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Organik ürünlerden oluşuyor

Bebek cildi hassasiyeti göz önünde bulundurularak hazırlanan ve 11 parçadan oluşan hediye seti yüzde yüz pamuk ipliği ile üretilen doğal ve sağlıklı anti alerjik; battaniye, zıbın üstü, iç zıbın, bere, zıbın altı, badi, atlet, mendil, önlük, eldiven, bebek anne omuz örtüsünden oluşuyor.Sağlık ekipleri başvuran aileyi ziyaret ediyor ve anne ile bebeğin ihtiyaçları konusunda bilgilendirme de yapıyor.

Bebek setinden edinmek isteyenlerin Çankaya’da ikamet koşulunun bulunduğu hizmetten yararlanmak için 0 312 458 89 00/1167 no.lu telefonu arayarak talepte bulunmaları yeterli oluyor.