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Çankaya’da üretimin adresi Karataş

Çankaya Belediyesi yollarda, caddelerde, sokaklarda ve parklarda kullandığı taşları Karataş Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde üretmeye devam ediyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
Çankaya’da üretimin adresi Karataş

Çankaya Belediyesi yollarda, caddelerde, sokaklarda ve parklarda kullandığı taşları Karataş Mahallesinde kendi mülkiyetinde bulunan Beton ve Beton Elemanları Üretim Tesisinde üretmeye devam ediyor.Kendi ürettiği taşlarla Çankaya sokaklarını güzelleştiren Çankaya Belediyesi bütçesine de fayda sağlamış oluyor.


İlçe sokaklarında kullandığı bordür, kilittaş, r ve v taş, karo plaktaş, bahçe bordürü, yağmur oluğu, engelli takip ve nokta taşı olmak üzere farklı kategorilerdeki taşların üretimini sürdüren Çankaya Belediyesi, paket kalıpların farklılıklarına ve arazi yapısına uygun olarak seri üretim yapıyor.


Çankaya Belediyesi, şantiye alanında farklı paket kalıpların değişikliğine göre günde 2 bin taş üretirken ihtiyaca göre üretimi artırıp azaltabiliyor.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
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