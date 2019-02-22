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Çankaya’da Trabzon fırtınası

‘Kurtuluşunun 101.

22 Şubat 2019 Cuma 12:59
Çankaya’da Trabzon fırtınası

‘Kurtuluşunun 101. Yılında Trabzon’ etkinlikleri Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başladı. 26 Şubat’a kadar sürecek kutlamalarda Trabzon konulu paneller, sergiler, söyleşi ve dinletiler 6 gün boyunca Başkentlilerle buluşacak.


Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) ‘Kurtuluşunun 101. Yılında Trabzon’ etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Çankaya Belediyesinin Trabzon Vakfı ve Trabzon Kültür Derneği ile birlikte düzenlediği kutlamalar, 21 Şubat’ta düzenlenen galayla başladı. Kurtuluş kutlamalarının açılışında Başkentli Trabzonlularla buluşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Böylesine büyük ve önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan, Trabzonluları ağırlamaktan onur ve gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.


Trabzon’un derin bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Taşdelen, "Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşunda Trabzonluların bu devlete ve millete emeği çok fazladır. Bu yüzden Trabzonlulara yüreğimiz ve kapımız her zaman açıktır" diye konuştu.


Açılışta konuşan Trabzon Vakfı Başkanı Bilgin Aygül de etkinliğe sahip çıkan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e teşekkür etti. Çankaya’nın ev sahipliğinde dolu dolu bir kutlama etkinliği hazırladıklarını kaydeden Aygül, tüm Başkentlileri 26 Şubat’a kadar sürecek Trabzon günlerine davet etti.


Aygül’ün ardından sahneye çıkan Trabzon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruşen Keleş, Alper Taşdelen’e, etkinliğe verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi sundu. Çankaya’da yaptığı çalışmalarla Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen’in örnek bir yönetim gösterdiğini dile getiren Keleş, "Başkanımız kültür ve sanat alanında Başkentte önemli hizmetler verdi. Bunlardan biri de mülkiyemize kazandırdığı yeni kültür merkezidir. Bu sayede Taşdelen’e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Açılış konuşmalarının ardından sahne alan Kuzeyin Uşakları Halk Oyunları Topluluğu etkinliğe katılan sanatseverlere heyecan dolu bir gösteri sunarken, etkinlik Trabzon el sanatları, fotoğraf ve resim sergisinin açılışı ile devam etti. Etkinlik ‘Trabzon Keçe El Sanatları Defilesi’ ve müzik dinletisiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:59
  1. sanat
  2. kültür
  3. sergi

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